وظائف إدارية شاغرة لدى شركة عِلم بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات (تحليل الأعمال، هندسة البرمجيات، وعلوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل أول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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