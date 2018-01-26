وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول الأبحاث (للرجال/ أي جنسية): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، الإحصاء)، أو ما يعادلها.

– مدير تدريب الشعبة (للسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التدريب، والأعمال التجارية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (من هنا)







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