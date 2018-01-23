وظائف تعليمية وإدارية لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي ثاني التربية الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، أو في أي مجال ذي الصلة.

– فني ثاني تصوير التدخل القلبي: شهادة الدبلوم في تخصص الأشعة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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