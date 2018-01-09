وظائف شاغرة لدى جنرال إليكتريك بـ4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إليكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام، والأحساء، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار أول: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– رئيس الهندسة الإقليمي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– مدير إكمال الحسابات: درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).







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