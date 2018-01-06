وظائف شاغرة لدى شركة إيكولاب بالدمام والخبر

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة إيكولاب العامية “Ecolab”- المتخصصة بمجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في المملكة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مدير سلسلة التوريد (الخبر).

مدير سلسلة التوريد (الدمام).

ممثل خدمة العملاء (الدمام).

مدير إقليمي (الدمام).

مهندس أول تطبيقات (الدمام).

أخصائي دعم فني (الخبر).

مدير حسابات الشركات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2018م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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