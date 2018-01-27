وظائف شاغرة لدى شركة إيكولاب في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إيكولاب العامية “Ecolab”- المتخصصة بمجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في المملكة في كل من الدمام، والخبر، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الخدمة (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الكيمياء)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس تطبيقات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الكيمياء)، أو المجالات ذات الصلة.

– مراقب مالي (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مدير الموارد البشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– ممثل أول منطقة (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2018م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا).







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