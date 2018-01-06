وظائف شاغرة لدى شركة “GSK” في مكة المكرمة

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة الرعاية الصحية العالمية “GSK”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في المملكة بمنطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

فني مستودع: شهادة الدبلوم في تخصصات: (سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية).

مدير المستودع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المخازن، أو الخدمات اللوجستية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2018م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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