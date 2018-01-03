وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى برنامج قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مبرمج: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي والمعلومات.

– مبرمج تطبيقات هواتف: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب الآلي).

– فني أول تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي والمعلومات.

– مراجع قياسي إدارة الجودة: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات (الطب، التمريض، أو الصيدلة).

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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