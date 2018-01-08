وظائف شاغرة للجنسين لدى تخصصي الدمّام

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عددٍ من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادات الزمالة والبورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري أمراض القلب: شهادة الزمالة أو البورد في تخصص ذي الصلة.

– مدير التمريض- غرفة الطوارئ: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إدارة مستشفى- سكرتير طبي (للسعوديات): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص السكرتارية الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 8 كانون الثاني/ يناير 2018م، والتقديم مُستمر حتى 9 آذار/ مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول (من هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :