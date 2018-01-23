وظائف شاغرة للجنسين لدى فروع نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من السعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها “نسما للكهرباء – نما للشحن” في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الإدارة (للرجال/ الرياض).

– مهندس صناعي/ مهندس تسويق (للنساء/ جدة).

– مراقب المستندات (للنساء/ جدة).

– سكرتير (للرجال/ جدة).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 كانون الثاني/يناير 2018م، والتقيم مستمر حتى تاريخ 24 آذار/مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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