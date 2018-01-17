وظائف شاغرة للجنسين لدى هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية توافر وظائف إدارية إدارية شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي ثالث- إدارة التميز المؤسسي/ وحدة جودة الإجراءات:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، الإدارة، التطوير التنظيمي)، أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو الحصول على درجة الماجستير بحد أدنى في مجال التطوير التنظيمي أو ما يعادلها.

2- مستشار تنفيذي ثان- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وتفضل درجة الماجستير في التخصصات التالية: (مالية، إدارة أعمال)، أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة (14) سنة لدرجة البكالوريوس أو (11) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، المصرفية الاستثمارية والتجارية، أو ما يعادلها.

وبينت الهيئة أن الشروط العامة للوظائف هي:

. التفرغ التام.

. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظيفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/23م.







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