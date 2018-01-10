وظائف شاغرة للنساء لدى مراكز عبور بالرياض

وظائف شاغرة للنساء لدى مراكز عبور بالرياض

2018/01/10
الساعة 8:31 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
2085
التعليقات على وظائف شاغرة للنساء لدى مراكز عبور بالرياض مغلقة
طباعة
المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المجموعة أن التخصصات المطلوبة هي:

  • تربية خاصة بجميع المسارات (إعاقة بصرية – توحد – إعاقة حركية – صعوبات تعلم – إعاقة فكرية – اضطرابات تواصل وكلام – الموهبة والتفوق – تعدد الإعاقة – اضطرابات سلوكية).
  • علاج طبيعي.
  • علاج وظيفي.
  • تمريض.
  • خدمة اجتماعية.
  • علم نفس.

وأوضحت المجموعة، أنَّ على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن، عبر الدخول من هنا.

 


إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :