وظائف شاغرة للنساء لدى مراكز عبور بالرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في العاصمة الرياض.
وبيّنت المجموعة أن التخصصات المطلوبة هي:
- تربية خاصة بجميع المسارات (إعاقة بصرية – توحد – إعاقة حركية – صعوبات تعلم – إعاقة فكرية – اضطرابات تواصل وكلام – الموهبة والتفوق – تعدد الإعاقة – اضطرابات سلوكية).
- علاج طبيعي.
- علاج وظيفي.
- تمريض.
- خدمة اجتماعية.
- علم نفس.
وأوضحت المجموعة، أنَّ على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن، عبر الدخول من هنا.