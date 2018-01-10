وظائف شاغرة للنساء لدى مراكز عبور بالرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المجموعة أن التخصصات المطلوبة هي:

تربية خاصة بجميع المسارات (إعاقة بصرية – توحد – إعاقة حركية – صعوبات تعلم – إعاقة فكرية – اضطرابات تواصل وكلام – الموهبة والتفوق – تعدد الإعاقة – اضطرابات سلوكية).

علاج طبيعي.

علاج وظيفي.

تمريض.

خدمة اجتماعية.

علم نفس.

وأوضحت المجموعة، أنَّ على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن، عبر الدخول من هنا.







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