وظائف فنية شاغرة لدى العبيكان للاستثمار

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مجموعة شركات “العبيكان للاستثمار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف الصيانة.

مشغل.

مشرف مراقبة الجودة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا.







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