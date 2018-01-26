وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وينبع، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل- التحبيب (جازان): شهادة الدبلوم في الهندسة أو ما يعادلها.

– مشرف الصهر (جازان): شهادة الدبلوم في الهندسة أو ما يعادلها.

– مشغل عمليات (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي ثاني المكافآت (الرياض): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية، الموارد البشرية).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :