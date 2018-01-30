وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين لدى شركة نجم

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت شركة نجم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقييم الأضرار/ الرياض.

– محاسب- للرجال/ الرياض.

– رئيس الحسابات- للرجال/ الرياض.

– محاسب أول- للرجال/ الرياض.

– محلل مالي للجنسين/ الرياض.

– مساح أراضٍ للرجال/ المنطقة الشرقية.

وأوضحت شركة نجم، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 29 يناير 2018م.

وأشارت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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