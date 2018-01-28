وظائف للجنسين في شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى

وظائف للجنسين في شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى

2018/01/28
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
2235
0
طباعة
المواطن - الجبيل

أعلنت شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى عن توفر وظائف شاغرة لديها للجنسين للعمل في الجبيل، بشروط على النحو التالي:

سعوديو الجنسية فقط

الأوراق المطلوبة :
1- صورة شهادة الثانوية أو متوسط وما يعادله.
2- صورة بطاقة الأحوال.
3- سيرة حُسن سلوك إن وجدت.
4- إرفاق السيرة الذاتية إن وجدت.

موعد المقابلة غداً الاثنين 29-01 -2018م – الساعة 11 صباحاً
الموقع لولو هايبر: الجبيل البلد شارع الملك فيصل الغربي من خلف المبنى (الموقع على جوجل)
للاستفسار الاتصال من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر: 0567711992


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :