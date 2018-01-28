وظائف للجنسين في شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى

المواطن - الجبيل

أعلنت شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى عن توفر وظائف شاغرة لديها للجنسين للعمل في الجبيل، بشروط على النحو التالي:

سعوديو الجنسية فقط

الأوراق المطلوبة :

1- صورة شهادة الثانوية أو متوسط وما يعادله.

2- صورة بطاقة الأحوال.

3- سيرة حُسن سلوك إن وجدت.

4- إرفاق السيرة الذاتية إن وجدت.

موعد المقابلة غداً الاثنين 29-01 -2018م – الساعة 11 صباحاً

الموقع لولو هايبر: الجبيل البلد شارع الملك فيصل الغربي من خلف المبنى (الموقع على جوجل)

للاستفسار الاتصال من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر: 0567711992







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