وظائف للخريجين في 13 تخصصًا بالاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للخريجين الجدد، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ التخصصات المطلوبة هي:

1- الأمن السيبراني.

2- تكنولوجيا المعلومات.

3- هندسة الحاسوب.

4- هندسة البرمجيات.

5- نظم المعلومات الإدارية.

6- التسويق.

7- الهندسة الصناعية.

8- المحاسبة.

9- المالية.

10- الموارد البشرية.

11- إدارة الأعمال.

12- علوم الحاسوب.

13- الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءًا من تاريخ من تاريخ 28 يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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