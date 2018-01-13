وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية بنيان الخيرية‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحمَلة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسبة: بكالوريوس محاسبة.

– مسؤولة تنمية موارد مالية: بكالوريوس إدارة مالية أو إدارة أعمال.

– مسؤولة علاقات عامة: بكالوريوس علاقات عامة وإعلام أو ما يعادله.

– مشرفة قسم التنمية الأسرية: بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (إدارة أعمال، خدمة اجتماعية، تربية خاصة).

– مسؤولة تقنية المعلومات: بكالوريوس تقنية المعلومات أو ما يعادله.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (jobs@bunyan.org.sa)، مع توضيح اسم الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.







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