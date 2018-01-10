وظائف نسائية شاغرة لدى شركة صلة بالخبر

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “ممثلة مبيعات”؛ وذلك للعمل من المنزل في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة في مجال المبيعات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا ادخلي من هنا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :