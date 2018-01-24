وظائف هندسية وإدارية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– منسق ثالث المشتريات: شهادة الدبلوم في تخصصات (إدارة سلسلة التوريد، وإدارة المواد)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– مهندس ثالث صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، التصنيع، الكهربائية، أو الإلكترونية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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