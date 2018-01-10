وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة معادن

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة معادن

2018/01/10
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب.
– مهندس كيميائي.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس صناعي.
– مهندس الأجهزة والتحكم.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس التعدين.
– مهندس سلامة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).

 


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