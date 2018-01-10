وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمناطق المملكة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب.
– مهندس كيميائي.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس صناعي.
– مهندس الأجهزة والتحكم.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس التعدين.
– مهندس سلامة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2018م.
وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).