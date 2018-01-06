وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير التدقيق الداخلي”، وذلك للعمل بفرع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد، التحليل المالي)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2018م، ومستمرٌ حتى تاريخ 4 آذار/مارس 2018م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من هنا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :