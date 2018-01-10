وظيفة إدارية شاغرة لدى نسما القابضة بالرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “محاسب”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 10 آذار/مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من هنا.







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