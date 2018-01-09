وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين بشركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، باسم “مستشار الأمن”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال الأمن، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :