وظيفة شاغرة لدى كلية الهندسة بجامعة المؤسس

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مشغل أجهزة مكتبية) رقمها (142) على بند الأجور الفئة (ج)، وترغب الكلية إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقًا طبيًّا.

4- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة.

وأوضحت الكلية، أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 4/ 1439هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 5/ 1439هـ، بمقر كلية الهندسة مبنى رقم (40) الدور الثالث بقسم الشؤون الإدارية بإدارة الكلية.







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