وعد من الصندوق العقاري لجميع محدودي الدخل

المواطن- عبدالرحمن دياب

شدد الصندوق العقاري على أن جميع من هم محدودو الدخل، سوف يكون لهم برنامج خاص للاستفادة من التمويل المدعوم.

كما أعاد الصندوق العقاري في ردوده على استفسارات المواطنين، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، التأكيد أن شريحة المتقاعدين تهمه؛ لأنهم قدموا للوطن الكثير وسيتم خدمهم ومساعدهم، ولهذا سيتم الإعلان قريبًا عن برنامج يخدم المتقاعدين للحصول على التمويل المدعوم.

وفي وقت سابق، أكد الصندوق العقاري أن هناك 5 مسارات للتمويل المدعوم.

ولفت الصندوق العقاري إلى أن مسارات التمويل المدعوم هي شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، وأيضًا تمويل البناء الذاتي.

وأوضح الصندوق العقاري أنه ضمن التمويل المدعوم، هناك تمويل برهن العقار، وأيضًا تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم.







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