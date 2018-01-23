وفاة الفنان محمد المفرح أبو مسامح بعد معاناة مع المرض

المواطن - حسن عسيري - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان محمد سعد المفرح، المعروف بشخصية “أبو مسامح وأم حديجان ” الشهيرة بعد صراع مع المرض.

وأصيب محمد المفرح المعروف بأبو مسامح بمرض في الكبد والرئة، أدخل على إثرها أحد المستشفيات بمنطقة الرياض حتى وافته المنيه عن عمر يناهز 72عامًا.

ويعتبر محمد المفرح المعروف بأبو مسامح من رواد المسرح والدراما في السعودية من جيل الرعيل الأول.

ونعى الوسط الفني والإعلامي محمد المفرح المعروف بأبو مسامح مع استذكار تاريخه الفني الحافل بالعطاء والنجاح.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وأبنائه ومحبيه سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.







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