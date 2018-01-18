وفاة رجل وابنه اصطدمت مركبتهما بشاحنة بطريق بني مالك

المواطن - سعيد مشهور- أبها

توفي رجل وابنه اليوم في حادث مروري على امتداد طريق أبها – بني مالك بعد اصطدام مركبتهما في شاحنة وجهاً لوجه وباشرت الجهات الأمنية الحادث فوراً.

ويعتبر طريق أبها الموصل لقرى بني مالك من أخطر الطرقات، حيث تسلكه آلاف السيارات والشاحنات يوميًا وهو من الطرق غير المزدوجة، ويوجد على امتداد الطريق عدة منحنيات وتقاطعات خطيرة جداً ومن أشهرها تقاطع طريق التعاون المؤدي إلى جامعة الملك خالد في القريقر والذي يفتقد لوسائل السلامة ويشهد العديد من الحوادث والضحايا دون إيجاد الحلول من الجهات المعنية!







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