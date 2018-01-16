وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحادث انقلاب في الطائف

المواطن ــ فيصل الزيادي ــ الطائف

توفي شاب فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة إثر انقلاب مركبتهم، مساء أمس الاثنين، في حي المثناة بالطائف وتحديدًا بعد أشياب المياه باتجاه الطريق الدائري.

وأكد شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف وفرقة إسعاف متقدم لموقع الحدث بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف: فور وصول الفرق الإسعافية للموقع اتضح أن عدد الإصابات 3 تتراوح مدى إصابتهم بالمتوسطة إلى البسيطة كذلك وجود حالة وفاة ليصبح الإجمالي أربع حالات، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الحالات المصابة بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.







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