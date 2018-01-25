وفاة عشرينية بعد ولادتها بـ3 أيام.. والصحة توضح السبب

المواطن - علي شيبان - جازان

توفيت فتاة عشرينية، مساء الأحد الماضي، بعد عملية ولادة قيصرية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” من أحد أقارب الفتاة التي تسكن في محافظة أحد المسارحة “بجازان”، قالت: إن “الفتاة أنجبت أول مولود لها يوم الجمعة الموافق 2.5.1439 في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ومنذ دخولها المستشفى وهي في حالة إهمال ولا مبالاة”.

وأضافت أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة صباح الأحد بعد اليوم الثالث من ولادتها دون معرفة أسباب الوفاة، متابعةً أن زوج الفتاة تقدم بشكوى للمسؤولين في صحة جازان من أجل كشف أسباب الوفاة.

وفي سياق متصل، فتحت صحة جازان تحقيقًا في وفاة فتاة عشرينية بعد عملية ولادة قيصرية بمستشفى الملك فهد المركزي.

وأوضحت صحة جازان أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من خارج المستشفى للوقوف على الإجراءات المتخذة مع الحالة ودراسة الملف الطبي للمريضة.

وأضافت الصحة أنه تم إجراء العملية القيصرية بنجاح، وأثناء تنويم المريضة ما بعد الولادة تعرضت لحالة خثرة رئوية مفاجئة تسببت في وفاتها.

وتقدمت الصحة بالعزاء لذوي الفقيدة، موضحة أن اللجنة المكونة من استشاري نساء وولادة واستشاري عناية مركزة ولجنة فنية قانونية بدأت أعمالها يوم أمس الاثنين واختتمتها اليوم الثلاثاء بتوصية بإحالة الموضوع إلى الهيئة الطبية الشرعية لاستكمال الإجراءات واتخاذ ما يلزم حيالها.

وشددت صحة جازان على الاهتمام بمتابعة الحالة والتحقق من سلامة الإجراءات الطبية المتخذة والتحقيق مع جميع الفريق الطبي المتعامل مع الحالة للتحقق من سبب الوفاة.

وما زالت مطالب الأهالي بفتح مستشفى خاص للنساء والولادة في جازان أمرًا مهمًّا جدًّا؛ نظرًا لأن أغلب المستشفيات الحكومية في جازان، وخاصة قسم الولادة، ينقصها الكثير من الإمكانيات.







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