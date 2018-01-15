وفاة نجم إنجلترا الأسبق بسبب أزمة قلبية مفاجئة

المواطن - محمد سمعه

غيّب الموت اللاعب الإنجليزي كايرل ريجز أسطورة نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي بالأمس عن عمر يناهز ال59 بسبب أزمة قلبية مفاجئة .

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن كايرل ريجز كان واحدًا من أبرز نجوم الكرة الإنجليزية في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .

وسبق للاعب ريجز أن لعب لمدة 8 مواسم مع فريق ويست بروميتش حيث سجل 112 هدف في 297 مباراة لفريقه ، وفاز كذلك بلقب كاس الاتحاد الإنجليزي مع نادي كوفنتري في عام 1988 .

لعب ريجز من قبل مع المنتخب الإنجليزي لمدة خمسة سنوات من 1982 لغاية 1987 .







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