وفاة نهاد طربيه صاحب بدنا نتجوز عالعيد بسبب نوبة قلبية

المواطن- متابعة

توفي، أمس الجمعة، المطرب اللبناني نهاد طربيه، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 67 عامًا نتيجة تعرضه إلى نوبة قلبية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وصل نهاد طربيه باريس قادمًا من لبنان، إلا أنه تعرض في المطار لارتفاع في الضغط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث توفي هناك.

ونهاد طربيه، هو ابن بلدة صوفر في جبل لبنان، من الجيل الطربي الشعبي الذي تأثر بمرحلة الستينات الفنية، وكان أحد أبرز من ساروا على خطى ونغمات الفنان الراحل فريد الأطرش إلى حد تطابق درجات الصوت والعزف على آلة العود.

وبدأ نهاد طربيه مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية، قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية وتذاع له أغنيات في سبعينات القرن الماضي، منها أغنية “أنا فلاح وأبويا فلاح”.

وبلغ نهاد طربيه قمة شهرته في الثمانينات، من خلال أغنية “بدنا نتجوز عالعيد” التي تخطت حدود لبنان.







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