وفد أميركي يناقش الفرص الاستثمارية بالمملكة

المواطن - واس

التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهن التجارية الأميركية ويليم كوهن الذي يزور المملكة حاليًا للاطلاع على مناخ الاستثمار في المملكة، والتعرف عن قرب على أهم الفرص والمجالات المتاحة أمام الشركات الأميركية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار فيه .

وتناول اللقاء تاريخ العلاقات التي تربط البلدين المملكة وأميركا، وأهمية الأبعاد الاستراتيجية التي ترتكز عليها، وحجم المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تنامٍ وتطور على كافة المستويات.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهن التجارية خلال اللقاء عن اهتمامه ومتابعته للتطورات والتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة حاليًا في إطار رؤية 2030، والتي تشكل دافعًا قويًا للمجموعة لطلب تأسيس مقر رئيسي لها في المملكة، وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات الأميركية وتنوعها من خلال إيجاد قنوات تواصل فعالة بين الجانبين والعمل على ترجمة الفرص المتاحة في المملكة إلى مشروعات استثمارية وتجارية.

من جهته، أشاد معالي محافظ هيئة الاستثمار بالدور التنموي الذي تقوم به الشركات الأميركية المستثمرة في المملكة، وإسهاماتها المباشرة في نقل التقنية وتوطينها، وتحقيق العديد من هذه الشركات قصص نجاح لافتة في المملكة من خلال تبني أفضل الممارسات الإدارية في مجال التدريب والتأهيل ورفع القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص. وأكد المهندس العمر بأن المملكة ترحب دائمًا بالشركات الأميركية ويقدم لها كل التسهيلات الممكنة، مؤكدًا على أن المملكة تمضي قُدمًا تجاه دعم القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي بشكل عام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي بوصف القطاع الخاص شريكًا أساسيًا للدولة ويلعب دورًا حيويًا وجوهريًا في رؤية المملكة 2030.

وفِي سياق متصل، استقبل معالي محافظ هيئة الاستثمار نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له السيد كوش تشوكسي، حيث جرى استعراض أهم الأنشطة والفعاليات التي يجري التحضير لها بين الجانبين خلال عام 2018 وتشمل الملتقيات التي ستجمع قطاع الأعمال السعودي والأميركي خلال الفترة القادمة .

يذكر أن حجم الاستثمارات الأميركية خلال عام 2017 ، قد بلغت (426.710.000) ريال ، فيما بلغ حجم التراخيص الأميركية الاستثمارية 16 مشروعًا أميركيًا مسجلاً لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال العام نفسه.







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