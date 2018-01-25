ولي العهد يهنّئ ويشكر فريقًا طبيًّا أجرى قسطرة قلب جنين في بطن أمّه

المواطن ـ الرياض:

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د.سليمان بن محمد المالك شكر ومباركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للفريق الطبي، الذي أجرى بنجاح عملية قسطرة لتوسيع الصمام الأورطي لجنين بالشهر السادس، وهو في رحم الأم.

وكرّم المالك الفريق الطبي، المشرف على العملية التي أجريت أخيرًا في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالتعاون مع مستشفى النساء والولادة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض،

وأكّد المالك، في تصريحات صحافية، أنَّ “تحقيق هذا النجاح يأتي نتاجًا لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وتوجيهات ورؤية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة، ومن خلال ما يشهده القطاع الصحي من تطور في المجالات كافة”.

يُذكر أنّه شارك في العملية استشاريون من أطباء قلب الأطفال وأطباء النساء والولادة، وهم الدكتور عاطف حبش السحاري والدكتورة ميرنا محمد عطية، والدكتور طارق بن سليمان مؤمنة، والدكتورة مها بنت سالم الركف، والدكتور أسامة بن محمد التويجري، والفني أحمد بن فاضل العنزي، والتي تم إجراؤها في مبنى البرج الجراحي 4، المخصص لمستشفى النساء والولادة، والمجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش أنَّ “إجراء مثل هذه العمليات يأتي امتدادًا للعديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة والمتقدمة، في مختلف المجالات الطبية، التي أجريت بالمدينة أخيرًا، والتي تتوافر بها الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي تساهم في تقديم أرقى الخدمات العلاجية للمرضى؛ ما جعل من المدينة مرجعًا طبيًّا ومركزًا للأبحاث المتقدمة في العديد من التخصصات الطبية على مستوى المنطقة”.







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