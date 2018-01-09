ياسر القحطاني: يحق لجماهير الهلال أن تنتقدنا

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر القحطاني، أنه الزعيم سيعمل على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير.

وقال ياسر القحطاني، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “جماهير الهلال لديها حب وإخلاص كبير للكيان ولجميع منسوبيه، وأنا واثق من دعمها لي”.

وأضاف مهاجم قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائلًا: “يحق لجماهير الهلال أن تنتقدنا وتعاتبنا، ونحن سنعمل على إرضائهم بتحقيق البطولات بإذن الله”.

وكشف القحطاني عن تدشينه الهوية الخاصة به، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دراسة كبيرة، مؤكدًا أنها ستكون للعمل الاستثماري، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى.

وأقيم، اليوم الثلاثاء، حفل شراكة نجم نادي الهلال ياسر القحطاني مع مقلة للبصريات وتدشين “y20”.







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