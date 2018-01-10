ياسر القحطاني يكشف عن شراكته التجارية.. ويشكر هؤلاء

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الكرة السعودية ونادي الهلال، ياسر القحطاني، عن شراكته التجارية التي دشنها، يوم أمس الثلاثاء، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه على “تويتر”، منذ قليل: “بحمد الله تم البارحة تدشين الشراكة التجارية بين Y20 ونظارات Lamborghini، عبر وكيلهم الحصري في منطقة الشرق الأوسط مقلة للبصريات”.

ونشر صور مع بعض الحضور، وقال: “كل الشكر لجميع من حضر الحفل من أصحاب السمو الأمراء وإخواني اللاعبين وجميع الأصدقاء. أطمح من خلال هذه الخطوة تعزيز جانب الاستثمار التجاري من خلال Y20 عبر شراكات بنّاءة مع جهات محلية وعالمية”.

وكان في مقدمة حضور حفل شراكة نجم نادي الهلال ياسر القحطاني مع مقلة للبصريات وتدشين “Y20″، كل من؛ الأمير أحمد بن سلطان، يوسف الثنيان، محمد الشلهوب، سلمان الفرج، عبداللطيف الغنام وعبده عطيف.







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