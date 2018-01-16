يهود أمريكا يفضحون تميم: منحتنا ثروة كاملة للتأثير على واشنطن لإنهاء عزلتك مع العرب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، محاولات أمير قطر تميم بن حمد المستميتة لاستخدام اللوبي اليهودي داخل واشنطن من أجل إنهاء مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مؤكدين أنه أنفق ثروة كاملة على شركات العلاقات العامة التي تستهدف الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، على أمل استخدام نفوذها لإنهاء المقاطعة.

وقال شوملي بوتيتش، وهو كاتب يهودي في الولايات المتحدة، والذي يوصف بأنه “أشهر يهودي في أمريكا”، خلال مقال بصحيفة “ألجماينر”، إن هناك تقارير إعلامية تؤكد بأن تميم استأجر اليهودي الأرثوذكسي، نيك موزين، من مؤسسة ستوينغتون ستراتيجيس، وهي وكيلة قطر في تعزيز صورة تميم في عيون اليهود الأمريكيين، ومن ثم محاولة الضغط على الإدارة بقيادة دونالد ترامب، لافتاً إلى أن العديد من الحاخامات والكتاب والقادة اليهود يقبلون رحلات مجانية إلى الدوحة.

وأضاف بوتيتش خلال مقاله الذي جاء في صورة رسالة إلى أمير قطر: “هناك الكثير من الحديث عن توفير الدوحة فرصا استثمارية ضخمة إلى الشركات التي يديرها اليهود، وكل ذلك يبدو محاولة لتكثيف نفوذهم وتكوين صداقات معهم من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية للوساطة بشكل أكبر في رأب الصدع مع الدول المقاطعة لقطر.

وأوضح أن هناك العديد من اليهود في الولايات المتحدة على استعداد لقبول المال مقابل أداء تلك الخدمات، حتى لو كانت على حساب عملية مكافحة الإرهاب، والتي تعد قطر الممول الرئيسي لنشاطاته في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك صدمة لدى البعض من قبول اليهود في الولايات المتحدة الدعوات المجانية المشبوهة لزيارة قطر في الأشهر الستة الماضية.

وذكر الكاتب اليهودي بعض المحادثات التي جرت مع العديد من الجالية التي حصلت على أموال قطر، حيث قال بعضهم إن “الحصول عليها أفضل من أن تذهب إلى حماس والإرهابيين”.

وعن حسابات تميم الخاصة بالعملية السياسية في الوقت الحالي، قال بوتيتش إن “أمير قطر يعتقد سيطرة اليهود على الولايات وكافة أركان العالم، وهذا هو المبدأ الرئيسي لكتاب “حكام صهيون”، فاليهود الذين يأخذون أموالك يجب أن يضحكوا على هذا المعتقد المترسخ في عقلك”.

وأشار إلى أنه من الممكن تمتع اليهود ببعض التأثير الذي قد يغير صورتك المُنتقدة دوماً في الإدارة الأمريكية، موجهاً رسالة لتميم: “هل تعتقد أن ذلك قد يُنهي عزلتك في الشرق الأوسط، أو حتى يُنسي واشنطن دعمك المستمر لإيران وحماس؟”.







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