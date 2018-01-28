​وفاة اللواء خلف المطيري أشهر جراحي المخ والأعصاب بالمملكة

المواطن - الرياض

توفي أمس السبت، اللواء الطبيب خلف بن ردن المطيري، المدير السابق بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الوسطى، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وقدم عدد من أصدقاء وزملاء الطبيب المطيري، رحمه الله، تعازيهم إلى أسرته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الطبيب المطيري من أقدم جراحي المخ والأعصاب بالمملكة، وأول رئيس للاتحاد العربي لجراحة المخ والأعصاب، كما حصل على عدد كبير من الأوسمة والجوائز العربية والعالمية في هذا المجال.

وقدم المطيري الذي أنهى خدمته بالقوات لمسلحة عام 2010، 144 بحثاً في أكثر من تخصص جعلت منه طبيباً عالمياً.







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