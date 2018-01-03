‏ركبة إلكترونية تعمل بتطبيقات الهواتف الذكية وتقنية البلوتوث

المواطن - الرياض

استحدثت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم تقنيات التأهيل، تقنية الركبة الإلكترونية، حيث نجحت في تركيبها لعدد من المرضى المبتورة أقدامهم، بعد تعرضهم لحوادث مرورية.

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل منصور السويحب بأن “الركبة الإلكترونية” تملك تقنية عالية تسمح للمرضى بالتحكم في حركتها عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية متصلة بتقنية البلوتوث، وذلك لتعديل أوضاعها وتغييرها من الوضع العادي إلى الوضع الرياضي، وأوضاع أخرى يتم اختيارها من قبل مستخدمها.

وأضاف السويحب أن هذه التقنية مبرمجة بشكل كامل وتتفاعل مع حركة المستخدم وتمكنه من المشي بوضعيات مختلفة وتساعد على حركته سواء كانت سريعة أو بطيئة، وتعطي القدرة على ركوب الدراجات الهوائية، وتساعد في الصعود على السلالم والنزول منها.

وأشار السويحب إلى أن هذه الأطراف الإلكترونية تعد ذات أمان كامل للمرضى ، وتقوم بتسهيل حياتهم وحركتهم اليومية إلى أكبر حد، بشكل يقربهم للوضع الطبيعي.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تسعى لإطلاق مشاريع تطويرية متعلقة بالتأهيل الطبي، وفق أعلى معايير العناية الصحية.







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