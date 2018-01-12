‏‫فيفاء تستعد لموسم الأمطار بخطة عمل متكاملة

المواطن - واس

أكملت بلدية محافظة فيفاء استعداداتها وجاهزيتها لموسم الأمطار، حيث شكلت فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من انهيارات أو انقطاع للطرق وتنفيذ مهامها في إصلاح الإنارة وتنظيف الشوارع من مخلفات السيول ومن الأتربة والأحجار والمستنقعات المائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، أن البلدية أكملت جاهزيتها بالاستعداد لأي طارئ، مؤكدًا أن البلدية تبذل جهودًا مستمرة وتسخر جميع إمكانياتها لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتقوم بالتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية, فيما تنتقل المعدات مباشرة حين تلقي البلاغات عبر العمليات والطوارئ.

يُذكر أن محافظة فيفاء شهدت مساء أمس وخلال اليومين الماضيين هطول أمطار متوسطة وغزيرة, حيث شرعت البلدية وشركة النظافة بالتعامل مع المستنقعات ونزح المياه وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار التي جرفتها السيول.







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