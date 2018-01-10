10 وظائف شاغرة لدى شركة سراكو في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وأملج، وظباء.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني كيميائي (أملج).

2- فني كيميائي (ظباء).

3- فني صيانة معدات طبية (ظباء).

4- فني صيانة معدات طبية (أملج).

5- فني صيانة معدات طبية (الدمام).

6- فني صيانة معدات طبية (الدمام).

7- فني كيميائي (الدمام).

8- فني صيانة معدات طبية (الدمام).

9- مهندس صيانة معدات طبية (الدمام).

10- مهندس تكييف (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا)







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