11 مخالفة لشروط ​المزاين المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

المواطن - الرياض

أكد فوزان بن فوزان الماضي رئيس لجان التنظيم والميدان أن لجنة المسابقات التابعة لإدارة مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل الثاني استبعدت 11 مخالفة اليوم الاثنين قبيل انطلاقة المهرجان، بواقع 6 فرديات في دق الحمر لمخالفات اللون والوسم والتهجين والسن، وحالة عبث واحدة في دق الشعل، وثلاث حالات لمخالفة السن، وحالة واحدة لمخالفة الوسم والشاهد في الشعل.

يذكر أن اللجنة قد شددت على ملاك الإبل المشاركين في المهرجان في وقت سابق بالتقيد بالشروط العامة التي تم وضعها من أجل تحقيق مبدأ العدالة لجميع المشاركين، حيث نفذت اللجنة عددًا من العقوبات في حق المخالفين للشروط للحفاظ على جَمَال المناسبة وروحها الرياضية وعدالتها ودلالاتها الوطنية والتراثية، وقد تم في هذا الصدد معاقبة أحد المشاركين المخالفين في حالة عبث في دق الشعل بحرمان المشارك خمس سنوات من المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وتؤكد اللجنة عدم التهاون في هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن فعاليات جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل يشارك فيها أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 28 ألف متنٍ من الإبل، ويبلغ مجموع قيمة جوائز المهرجان 119مليونًا و٦٠٠ ألف ريال من خلال ٢٩٠ جائزة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان قد شهدت صباح اليوم انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل لفئات الفردي دق وحمر وشعل.







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