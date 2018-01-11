11 وظيفة شاغرة للجنسين لدى كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (11) وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “كلية الجبيل الجامعية”.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد/ محاضر/ مدرس في اللغة الإنجليزية (عدد 6 وظائف للنساء): درجة الماجستير في تخصص اللغة الإنجليزية.

– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال بـ(وظيفتين): درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال.

– أستاذ مساعد في الرياضيات: درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات.

– أستاذ مساعد في الرياضيات بـ(وظيفتين/ للنساء): درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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