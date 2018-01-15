15 مخالفة في الأنشطة السياحة بالقصيم

المواطن- واس

رصد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم، 15 مخالفة في حملته الرقابية التي نفذها في إجازة منتصف العام الدراسي لقطاع الإيواء السياحي والأنشطة السياحية بمدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم، إبراهيم بن علي المشيقح، أن الفرع اختتم خطته الرقابية للأنشطة السياحية التي شملت زيارة أكثر من 40 نشاطًا سياحيًّا شملت فنادق ووحدات سكنية مفروشة ومكاتب وكالات سفر وسياحة، مشيرًا إلى أن الخطة الرقابية رصدت أكثر من 15 مخالفة تنوعت بين منشآت تزاول النشاط قبل الحصول على تراخيص نظامية وضعف بتقديم الخدمات للنزلاء أو وكالات سفر وسياحة لم تلتزم بالتعليمات الصادرة لها بشأن توطين الوظائف.

وبيّن المشيقح أن الفرع تلقى خلال أيام الإجازة المدرسية 20 شكوى تم التوصل لحل 15 منها، وجاري العمل على حل البقية، مفيدًا أن الشكاوى تنوعت بين عدم الاهتمام بحجوزات النزلاء، وسوء الخدمات المُقدمة للعملاء وملاحظات أخرى، داعيًا المستفيدين من خدمات الأنشطة السياحية تقديم البلاغات عبر مركز الاتصال السياحي الموحد 19988 في حال رصد ملاحظات أو مخالفات.







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