16 صورة لافتتاح فيصل بن خالد مجمع الراشد مول في أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس الأربعاء، مجمع “الراشد مول” التجاري بأبها.

وفور وصول فيصل بن خالد مقر الحفل، افتتح معرض “شهداء السماء” الذي نظمه فريق إبداع بمشاركة دار الحضانة الاجتماعية بعسير، وعدد من الأسر المنتجة والفنانات التشكيليات والمبدعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تجول في أروقة المجمع واطلع على ما يحتويه من معارض ومطاعم وصالات للترفيه وتصاميم جمالية ومقاهٍ.

وبعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الراشد مول التجاري سليمان بن عبدالرحمن الراشد كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور، مشيدًا بما يحظى به قطاع الاستثمار في المنطقة من رعاية ودعم واهتمام من لدنه.

وأضاف: تم إنشاء مجمع الراشد مول بأبها على مساحة طابقية تبلغ 120 ألف متر مربع، وبمساحة تأجيرية تبلغ 55 ألف متر مربع، ليستوعب أكثر من 240 محلًّا تجاريًّا، تتنوع بين الماركات العالمية والمطاعم والمقاهي والمساحات الترفيهية، إلى جانب شرفات خارجية ذات إطلالة جميلة ليستمتع بها الزائر والمقيم في المنطقة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعدً أحد الوجهات السياحية والترفيهية الرئيسية في المنطقة، موضحًا أن المشروع يأتي كجزء بسيط من رؤية أكبر بكثير، ألا وهي رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الوطني، لما يعود بالنفع والخير والرخاء للوطن والمواطن.

وعقب ذلك دشّن الأمير فيصل بن خالد المشروع، ثم شاهد عرضًا مرئيًّا عن مراحل إنشاء المجمّع، تلا ذلك قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة عسير عددًا من أبناء الشهداء، وتسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.







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