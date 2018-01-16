16 وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديات بكلية الملك فهد الأمنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر عدد (16) وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديات بدرجتي (معيد ومحاضر)، للحاصلات على مؤهلات البكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل بمعهد التدريب النسوي.

وأبرزت الكلية، أن التخصصات المطلوبة هي:

– خدمة اجتماعية.

– علم اجتماع (جريمة).

– علم نفس جنائي.

– علم نفس.

– قانون جنائي.

– قانون.

– إدارة عامة.

– ثقافة اسلامية.

– إعلام (علاقات عامة).

– حاسب آلي (علوم حاسب).

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

ودعت الكلية الراغبات من تتوفر لديها المؤهلات العلمية والشروط التقدم عن طريق موقع الكلية، علماً بأن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15/ 04/ 1439هـ الموافق 02/ 01/ 2018م، وآخر موعد للتقديم هو يوم السبت 19/ 04/ 1439هـ الموافق 06/ 01/ 2018م، مع ملاحظة ألا تكون المتقدمة ملتحقة بوظيفة حكومية.

وللاستفسارات يرجى الاتصال على هاتف (2464444 ـ 1085) .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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