17 وظيفة للجنسين بفروع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (17) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني بث (للرجال/ جدة).

2- فني حاسب (للرجال/ جدة).

3- مشغل الكاميرا (للرجال/ جدة).

4- أخصائي علاقات الموظفين (للنساء/ الأحساء).

5- مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

6- مسؤول التدريب- قسم الحماية من الحرائق (للرجال/ جدة).

7- مسؤول المختبر- التخدير (للرجال/ جدة).

8- مسؤول المختبر- الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ جدة).

9- مسؤول المختبر- العلاج المهني (للرجال/ جدة).

10- مفتش ثان للخدمات الغذائية التشغيلية (للرجال/ جدة).

11- فني المكتبة الفنية (للرجال/ جدة).

12- مساعدة أبحاث ثان (للنساء/ جدة).

13- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

14- أمين مختبر المهارات (للنساء/ الرياض).

15- مسؤول شؤون الطلاب ثان (للنساء/ الرياض).

16- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

17- مساعدة أمينة مكتبة (للنساء/ الرياض).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 جمادى الأولى 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 13 شعبان 1439هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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