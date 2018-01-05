210 ملايين دولار تمويل سعودي لمشروع الدقم العماني

المواطن - الرياض

وقعت المملكة مع الحكومة العمانية، اتفاقًا تحصل بموجبه مسقط على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من المملكة لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة.

المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية لدعم العمل في منطقة الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وسيجري تخصيص 20 مليون ريال لبناء طريق و61 مليون ريال لتطوير مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم، بحسب “رويترز”.

وتخطط عمان لجعل الدقم مركزًا كبيرًا لصيد وتصنيع الأسماك للسلطنة، بالإضافة إلى تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية في المنطقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :