23 صورة من المؤتمر الكاشف لمتحدث التحالف: الحوثيون يستخدمون ألغامًا بحرية

المواطن - محمد عامر - الرياض

كشف العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، أن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن منحاز للميليشيا الانقلابية، وهناك شكوك حول طبيعة مهمته، موضحًا أن ما جاء في تقارير المنسق الإنساني للأمم المتحدة عارٍ من الصحة، والوقائع تثبت ذلك.

وتابع المالكي، خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، أن الحوثي ينتهك حقوق الطفولة في اليمن وينتهك اتفاقيات جنيف، مرحبًا بموقف البرلمان العربي الإيجابي بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

وأضاف أن الحوثيين فشلوا، الجمعة الماضي، في إطلاق صاروخ باليستي على المملكة.

ولفت إلى أن قرار قتل ميليشيات الحوثي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جاء من إيران، موضحًا أن العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثي علاقة مصالح.

وشدد المتحدث باسم التحالف، على أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيا حزب الله في اليمن، وأن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

كما طالب المالكي منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن، بالالتزام بمهام عمله، منتقدًا تصريحاته السابقة بشأن إعاقة التحالف لإدخال المساعدات.

وقال: إن الحوثيين يستخدمون ألغامًا بحرية ويهددون الملاحة الدولية، وأن هناك تقدمًا للقوات الشرعية على عدة جبهات ومحاور في اليمن منها البيضاء وشبوة.

واستكمل المالكي أن التحالف قدم أكثر من 2700 تصريح بحري و7500 تصريح جوي و880 تصريحًا بريًّا.

وأشار إلى أن هناك 16 منفذًا بريًّا وبحريًّا تستقبل المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.







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