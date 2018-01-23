23 وظيفة شاغرة لدى كلية الجبيل الصناعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (23) وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “كلية الجبيل الصناعية”.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مدرس في الرياضيات (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين).

– مدرس الكيمياء الصناعية (وظيفتين).

– محاضر الكيمياء الصناعية (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في هندسة بوليمر.

– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).

– محاضر في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عدد 3 وظائف).

– محاضر في تصنيع تكنولوجيا الهندسة.

– محاضر في الرياضيات (عدد 4 وظائف).

– أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية/ الطاقة (وظيفتين).

– مدرس في هندسة بوليمر.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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